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Юрген Клопп остался доволен соперниками «Ливерпуля» по групповой стадии ЛЧ

Юрген Клопп остался доволен соперниками «Ливерпуля» по групповой стадии ЛЧ
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55-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о прошедшей жеребьёвке групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Cоперниками мерсисайдцев по группе A станут «Наполи», «Аякс» и «Рейнджерс».

«Первое, что нужно сказать, это то, что это приличный вызов для нашей команды. У всех клубов есть качество, у всех есть история, и я бы сказал, что у каждого есть шанс, и у нас в том числе. «Ливерпуль» с нетерпением ждёт этот вызов. Это в принципе не то соревнование, где можно искать лёгкие пути, потому что стандарты всегда невероятно высоки.

Разница в этом году заключается в том, что групповой этап пройдёт в сжатые сроки, поэтому мы должны быть готовы не только к качеству соперника, но и изменению ритма. Однако нам не придётся слишком усердно искать информацию о наших противниках.

Всего пару лет назад мы провели два действительно сложных матча с «Аяксом», и мы довольно регулярно играем вничью с «Наполи», так что мы знаем довольно много о них, а они знают довольно много о нас. Однако я знаю, что ещё предстоит извлечь несколько новых уроков. Они всегда есть.

«Рейнджерс» — новый соперник для нас, но мы их тоже знаем. Их история за последние несколько лет была действительно интересной, и они очень, очень хорошо справились с выходом в групповой этап, учитывая команды, с которыми они встречались в отборочных матчах. Мы также хорошо знаем пару их игроков. Райан Кент здорово прогрессирует с тех пор, как переехал в Шотландию, а Бен Дэвис только начинает свой путь в «Рейнджерс», так что будет здорово встретиться с ними.

Единственная уверенность на данный момент заключается в том, что все шесть игр будут невероятно сложными и действительно напряжёнными. Я в восторге от этого. Это настоящая футбольная группа и, как я уже сказал, достойный вызов», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

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