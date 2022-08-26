«Аталанта» договорилась о приобретении 19-летнего форварда «Штурма» за € 17 млн
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Итальянская «Аталанта» в ближайшее время пополнится молодым талантливым 19-летним датским нападающим австрийского «Штурма» Расмусом Хёйлунном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на информацию коллеги из BT Sport Фарзама Аболхуссейни в «Твиттере».
Отмечается, что за форварда будет заплачена сумма в размере € 17 млн. Уже в пятницу, 26 августа, Хёйлунн прибудет в Италию для завершения перехода.
Расмус стал игроком «Штурма» зимой этого года, перейдя из датского «Копенгагена» за € 1,5 млн. В текущем сезоне он провёл восемь матчей за австрийский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 4,5 млн.
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