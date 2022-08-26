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Артём Ребров рассказал, зачем проходит обучение для получения тренерской лицензии

Артём Ребров рассказал, зачем проходит обучение для получения тренерской лицензии
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора команды, рассказал о своём обучении в академии РФС для получения тренерской лицензии. Экс-футболист объяснил, зачем ему нужно учиться на тренера.

«Последние три дня провёл в академии РФС для получения тренерской лицензии «В-УЕФА». Многие удивились: «Для чего она тебе?! Ведь ты сейчас недалеко от футбольного поля, но всё-таки не тренер».

Во-первых, теперь ещё больше понимаю, что футболист и тренер — две совершенно разных профессии. И когда люди сразу после окончания карьеры говорят о готовности принять команду и сделать её чемпионом… Бывают, конечно, исключения, когда бывший футболист попадает в сильный тренерский штаб и при условии верной внутренней коммуникации способен работать сразу. Но такое случается раз в 100 лет, на мой взгляд. В остальном это разносторонний процесс, которому нужно учиться и погружаться в него с головой.

Во-вторых. Если, согласно своей должности, ты постоянно наблюдаешь за тренировками со стороны, то должен понимать, насколько правильно выстроен процесс. А не просто верить словам тренера «Мы всё делаем хорошо, у нас всё правильно».

В-третьих, находясь на скамейке во время игры (как происходит у меня сейчас), тренер часто просит подсказывать ребятам. Важно правильно и вовремя донести тренерскую мысль», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

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