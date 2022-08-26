Глава РПЛ: на матче 2DROTS и «Чертаново» возник вопрос: где профессиональный клуб?

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев выразил мнение о блогерских командах.

«У нас сотня профессиональных клубов, но не надо себя обманывать – не все они являются таковыми по сути. Пусть такие клубы готовятся, развиваются, играют летом, а профи – это Первая лига и РПЛ. Клубы из Второй лиги должны стремиться попасть в Первую. Возьмите «Амкал» и 2DROTS – первое впечатление, что они отлично работают с аудиторией. На матче 2DROTS и «Чертаново» (3:0) у меня возник вопрос: с какой стороны играет профессиональный клуб? Работа со спонсорами, аудиторией – команда из Медиалиги, над которой до этого только шутили, показала, что больше соответствует профессиональному статусу. Поэтому нам важно определиться, что такое этот статус. Есть масса клубов, которые готовы играть под эгидой РФС, так что давайте сделаем, чтобы они играли летом, учились работать с аудиторией, спонсорами, а уже потом получали статус профклуба.



Это болезненная для меня тема. В спортивном соревновании есть победитель и проигравшие, есть ротация между лигами. Я отработал президентом ФНЛ полтора года. Мне никто никогда не объяснит, что это за соревнование, в которое попасть может любой, но если ты проигрываешь – ты никуда не вылетаешь, а при этом ещё и статус профессиональный не теряешь.



Я бы пока не говорил, что в ближайшем будущем блогерские команды могут появиться в РПЛ. Давайте иначе: могут ли они стать профессиональным клубом? Мне кажется, при их умении работать со спонсорами и аудиторией шансы есть», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь: