Нойер оценил итоги жеребьёвки ЛЧ. «Бавария» сыграет в группе с «Барсой» и «Интером»
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Вратарь «Баварии», двукратный победитель Лиги чемпионов Мануэль Нойер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа ЛЧ сезона-2022/2023. Напомним, мюнхенская «Бавария» попала в одну группу с каталонской «Барселоной», миланским «Интером» и «Викторией» (Пльзень).
«Барселона» и «Интер» — это яркая вывеска на групповом этапе: два суперклуба, два суперстадиона… Предвкушаю матчи в этой группе. Наша цель — выйти из неё, но нельзя недооценивать и команду из Пльзеня.
Приятно, что мы уже так скоро сможем встретиться с Робертом Левандовским», — приводит слова Мануэля Нойера официальный сайт УЕФА.
Напомним, в летнее трансферное окно польский форвард Роберт Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону».
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