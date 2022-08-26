Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаев: Карпин ― топ. Уверен, сборная вышла бы на чемпионат мира

Алаев: Карпин ― топ. Уверен, сборная вышла бы на чемпионат мира
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил, среди кого выбиралась кандидатура Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«У нас было три кандидата на пост тренера сборной России: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд. Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всё так сложилось.

Карпин ― топ. Он пришёл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Но он своей работой доказал, что хороший тренер. Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путевку. Но случилось то, что случилось», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью Александра Алаева читайте здесь:

«Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ «Нам всем нужен сильный «Спартак». Первое интервью с новым президентом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022