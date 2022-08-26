Глава РПЛ Алаев: Fan ID, крымский футбол, бан. Если вернётся ковид — соберу флеш-рояль

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил о вещах, с которыми столкнулся в российском футболе.

«Я оказался в сложной ситуации: Fan ID, отстранение от международных матчей, крымский футбол, закрытие аэропортов, уход Hawk Eye. Вот если ещё коронавирус вернётся, тогда точно будет флеш-рояль! Что делать в этой ситуации, для меня ответ на поверхности – заниматься детско-юношеским футболом.



Вы посмотрите, сколько всего делается. Но если раньше это был один из проектов РФС, то сейчас детско-юношеский футбол должен стать приоритетным направлением развития. Не надо быть профессором Высшей школы экономики, чтобы сказать: «Обучите тренеров, подготовьте резервы», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь: