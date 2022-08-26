Глава РПЛ Алаев рассказал, с какими аргументами CAS принимал решение забанить Россию

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев вспомнил, как Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований.
«Возвращаться только с флагом? Я считаю, что нельзя отбирать у детишек мечту. Знаю ребят, которые не поехали на юношеские соревнования, с их малых лет. Это была их мечта, а её забрали.
Я считаю, что ФИФА и УЕФА могли поступить по-другому. Это слишком жёсткое наказание. Да и аргументы у них абсурдные – знаю, как проходило заседание в CAS по нашему делу. Например, один из аргументов: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному YouTube-каналу (возможно, имеется в виду Игорь Денисов в интервью Нобелю Арустамяну. – Прим. «Чемпионата») сказал, что понимает наше решение. И это аргумент в суде. Мы же ничего не нарушили – ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности». Но я представляю, под каким давлением находились футбольные организации. Говорить сейчас, что они полностью независимые, крайне странно», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым читайте здесь:
- 26 августа 2022
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