Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: Захаряну надо уходить в «Челси». «Реал» тоже брал Винисиуса за копейки

Мостовой: Захаряну надо уходить в «Челси». «Реал» тоже брал Винисиуса за копейки
Комментарии

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.

Мнение, что он будет на лавке в «Челси»? У нас такие мнения часто бывают. Про Головина тоже так говорили. Ещё многие знатоки говорили: «Что «Монако» за команда?» Ничего себе. Команда из последних 10 лет семь играет в Лиге чемпионов.

Если есть предложение и хорошо платят, то надо уезжать. Посмотрите, как действуют цивилизованные в футбольном плане страны: где-то засветился в 18-19 лет молодой парень — его сразу купили. Они уезжают, а потом становятся звёздами. Кто знал Винисиуса, который в «Реале»? Его два года назад взяли за копейки, а сейчас он один из лучших футболистов Европы. К этому надо стремиться.

Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет — это другой вопрос. Вернуться всегда можно. Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещё где-то. Это если не получится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чествование Арсена Захаряна на премии «Первая пятёрка», декабрь 2021. Видеоролик:

Захарян станет пятым россиянином в «Челси»! Помните всех остальных? Захарян станет пятым россиянином в «Челси»! Помните всех остальных?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022