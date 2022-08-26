Мостовой: Захаряну надо уходить в «Челси». «Реал» тоже брал Винисиуса за копейки

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался об интересе лондонского «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.
«Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян — один из лучших российских футболистов. Если это произойдёт, то для него — супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.
Мнение, что он будет на лавке в «Челси»? У нас такие мнения часто бывают. Про Головина тоже так говорили. Ещё многие знатоки говорили: «Что «Монако» за команда?» Ничего себе. Команда из последних 10 лет семь играет в Лиге чемпионов.
Если есть предложение и хорошо платят, то надо уезжать. Посмотрите, как действуют цивилизованные в футбольном плане страны: где-то засветился в 18-19 лет молодой парень — его сразу купили. Они уезжают, а потом становятся звёздами. Кто знал Винисиуса, который в «Реале»? Его два года назад взяли за копейки, а сейчас он один из лучших футболистов Европы. К этому надо стремиться.
Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет — это другой вопрос. Вернуться всегда можно. Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещё где-то. Это если не получится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Чествование Арсена Захаряна на премии «Первая пятёрка», декабрь 2021. Видеоролик:
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