«Барселона» может бесплатно подписать Мартинеса, клубу отказали в трансфере за € 20 млн

Защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес заинтересован в переходе в «Барселону». Каталонский клуб предлагал за 31-летнего футболиста € 20 млн, но получил отказ. В январе Мартинес, чей контракт с «Атлетиком» истечёт в конце сезона, сможет подписать предварительное соглашение с «Барселоной» и следующим летом перейти в команду бесплатно. Об этом сообщает Sport.es.

Мартинес стал футболистом «Атлетика» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне испанский футболист не выходил на поле в матчах чемпионата страны из-за повреждения колена.

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