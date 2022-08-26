«Барселона» может бесплатно подписать Мартинеса, клубу отказали в трансфере за € 20 млн
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Защитник «Атлетика» Бильбао Иньиго Мартинес заинтересован в переходе в «Барселону». Каталонский клуб предлагал за 31-летнего футболиста € 20 млн, но получил отказ. В январе Мартинес, чей контракт с «Атлетиком» истечёт в конце сезона, сможет подписать предварительное соглашение с «Барселоной» и следующим летом перейти в команду бесплатно. Об этом сообщает Sport.es.
Мартинес стал футболистом «Атлетика» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне испанский футболист не выходил на поле в матчах чемпионата страны из-за повреждения колена.
Видеообзор. «Атлетик Б» — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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