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Семак отреагировал на резкую критику со стороны Денисова

Семак отреагировал на резкую критику со стороны Денисова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику со стороны бывшего партнёра по команде Игоря Денисова. Ранее Денисов заявлял, что становиться чемпионом с «Зенитом» — это не достижение, и предлагал Семаку привести к чемпионству клуб с меньшим бюджетом.

«Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться. Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.

Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.

И всё равно, слова Денисова — это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь. Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает своё мнение», — приводит слова Семака Sport24.

Обзор 6-го тура РПЛ:

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