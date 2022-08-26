Семак отреагировал на резкую критику со стороны Денисова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на критику со стороны бывшего партнёра по команде Игоря Денисова. Ранее Денисов заявлял, что становиться чемпионом с «Зенитом» — это не достижение, и предлагал Семаку привести к чемпионству клуб с меньшим бюджетом.
«Это всего лишь одно мнение. Дело каждого человека — говорить то, что он хочет. У нас в стране каждый может высказываться. Он считает так. Не зная внутренней кухни. Я считаю иначе. Это абсолютно нормально.
Если исходить из этой логики — почему другие не могли выиграть с тем же бюджетом? Ничего же не менялось? Команда и до меня была укомплектована лучше остальных. Если смотреть на стоимость состава, то она была и выше.
И всё равно, слова Денисова — это частное мнение. Я порой общаюсь и со Спаллетти, и с Виллаш-Боашем, и с Луческу, и с Капелло. У них тоже есть мнение по поводу нашего футбола, потому что они здесь работали. И их мнение более важно в контексте того, что им приходилось пройти какой-то путь. Любой, кто тренировал большой клуб, прекрасно понимает, с какими сложностями здесь сталкиваешься. Кто-то знает и понимает, а кто-то просто высказывает своё мнение», — приводит слова Семака Sport24.
Обзор 6-го тура РПЛ:
- 26 августа 2022
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48
-
11:39
-
11:36
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:05
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:32
-
10:30
-
10:10
-
09:59
-
09:48
-
09:35
-
09:21
-
09:10
-
08:40
-
08:31