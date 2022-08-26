Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Сулейманова оценил дебют игрока за «Хапоэль». Шапи помог клубу выйти в ЛК

Представитель Сулейманова оценил дебют игрока за «Хапоэль». Шапи помог клубу выйти в ЛК
Комментарии

Алан Агузаров, представитель полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о дебютной игре россиянина за израильский клуб. Сулейманов отдал голевую передачу в матче с клубом «Университатя», а затем реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.

«Шапи до вчерашней игры провёл всего несколько дней с командой. Поэтому было логично, что он выйдет на замену.

Перед игрой тренер сказал ему: выйдешь во втором тайме и склонишь часу весов в нашу сторону. В итоге так оно и получилось. Шапи блестяще вышел на замену, постоянно создавал остроту у ворот соперника. Исполнял все стандарты, практически каждый из которых приводил к опасному моменту.

Заработал на себе штрафной, отдал с него выверенную передачу, и «Хапоэль» сравнял счёт. В серии пенальти Шапи первым подошёл к мячу, уверенно исполнив свой удар. 274 — инстат у Шапи по игре, очень высокий показатель!» — рассказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
«Хапоэль» Б-Ш с Шапи и пражская «Славия» одержали драматичные победы в Лиге конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022