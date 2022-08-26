Представитель Сулейманова оценил дебют игрока за «Хапоэль». Шапи помог клубу выйти в ЛК

Алан Агузаров, представитель полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о дебютной игре россиянина за израильский клуб. Сулейманов отдал голевую передачу в матче с клубом «Университатя», а затем реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.
«Шапи до вчерашней игры провёл всего несколько дней с командой. Поэтому было логично, что он выйдет на замену.
Перед игрой тренер сказал ему: выйдешь во втором тайме и склонишь часу весов в нашу сторону. В итоге так оно и получилось. Шапи блестяще вышел на замену, постоянно создавал остроту у ворот соперника. Исполнял все стандарты, практически каждый из которых приводил к опасному моменту.
Заработал на себе штрафной, отдал с него выверенную передачу, и «Хапоэль» сравнял счёт. В серии пенальти Шапи первым подошёл к мячу, уверенно исполнив свой удар. 274 — инстат у Шапи по игре, очень высокий показатель!» — рассказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 26 августа 2022
-
14:37
-
14:36
-
14:35
-
14:35
-
14:32
-
14:28
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:03
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:43
-
13:42
-
13:30
-
13:30
-
13:28
-
13:13
-
13:09
-
13:05
-
12:59
-
12:40
-
12:28
-
12:23
-
12:21
-
12:15
-
12:12
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:48