Представитель Сулейманова оценил дебют игрока за «Хапоэль». Шапи помог клубу выйти в ЛК

Алан Агузаров, представитель полузащитника «Хапоэля» Магомеда-Шапи Сулейманова, высказался о дебютной игре россиянина за израильский клуб. Сулейманов отдал голевую передачу в матче с клубом «Университатя», а затем реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти.

«Шапи до вчерашней игры провёл всего несколько дней с командой. Поэтому было логично, что он выйдет на замену.



Перед игрой тренер сказал ему: выйдешь во втором тайме и склонишь часу весов в нашу сторону. В итоге так оно и получилось. Шапи блестяще вышел на замену, постоянно создавал остроту у ворот соперника. Исполнял все стандарты, практически каждый из которых приводил к опасному моменту.



Заработал на себе штрафной, отдал с него выверенную передачу, и «Хапоэль» сравнял счёт. В серии пенальти Шапи первым подошёл к мячу, уверенно исполнив свой удар. 274 — инстат у Шапи по игре, очень высокий показатель!» — рассказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.