ЭСК: «Зенит» не по правилам забил второй гол в ворота «Торпедо»
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Арбитр матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Торпедо» Алексей Сухой ошибочно засчитал второй гол сине-бело-голубых в ворота московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Перед забитым мячом на 87-й минуте встречи полузащитник петербургского клуба Малком толкнул защитника автозаводцев Олега Кожемякина, нарушив правила. Судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу «Торпедо».
Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0. «Зенит» набрал 14 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 16-й позиции. Ранее ЭСК постановил, что Андрей Мостовой сам упал в штрафной на 52-й минуте матча с «Торпедо».
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