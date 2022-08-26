ЭСК: «Зенит» не по правилам забил второй гол в ворота «Торпедо»

Арбитр матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Торпедо» Алексей Сухой ошибочно засчитал второй гол сине-бело-голубых в ворота московского клуба. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Перед забитым мячом на 87-й минуте встречи полузащитник петербургского клуба Малком толкнул защитника автозаводцев Олега Кожемякина, нарушив правила. Судья должен был отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу «Торпедо».

Матч завершился победой «Зенита» со счётом 2:0. «Зенит» набрал 14 очков и по итогам шести матчей занимает первую строчку турнирной таблицы. «Торпедо» с одним очком остаётся на 16-й позиции. Ранее ЭСК постановил, что Андрей Мостовой сам упал в штрафной на 52-й минуте матча с «Торпедо».