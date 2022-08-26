Кечинов считает, что «Спартак» подписал Бальде из-за возможного ухода Николсона

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе в московский клуб форварда Кейта Бальде. Сенегалец перешёл в «Спартак» в качестве свободного агента. Переход африканца в московский клуб Кечинов связал с возможным уходом нападающего Шамара Николсона.



«Если подписали Кейта, значит, он достойный нападающий. Наверное, подписали его ещё из-за возможного ухода Николсона. Ведь в случае ухода Шамара остаётся один Соболев. Второй нападающий обязательно нужен. Надеюсь, Бальде очень качественный и поможет «Спартаку» в этом сезоне», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».