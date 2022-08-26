«Спартак» объявил о переходе Кейта Бальде

Пресс-служба «Спартака» объявила о переходе сенегальского нападающего Кейта Бальде. В соцсетях клуба появилось небольшое видео с футболистом.



«Наша линия атаки стала ещё мощнее. Добро пожаловать, Кейта Бальде», — говорится в подписи к видео.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».



За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.