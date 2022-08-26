Хайкин: цель «Буде-Глимт» в Лиге Европы — ещё раз удивить всю Европу

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.



«Честно говоря, после жеребьёвки настроение стало лучше. Понятно, что мы хотели попасть в Лигу чемпионов, но и в Лиге Европы отличные соперники, у нас очень интересная группа. «Арсенал» – отличная команда, тем более они сейчас лидируют в АПЛ. Уверен, на «Эмирейтс» будет классная атмосфера.



ПСВ тренирует ван Нистелрой – я хорошо помню его по игре в Англии, когда я сам только начинал свой путь в футболе. Знаю, что ПСВ играет в атаку с Люком де Йонгом и Хави Симонсом – будет интересно сыграть против них.



Наша цель в группе – показать качественный футбол против сильных соперников и ещё несколько раз удивить футбольную Европу. Да, мы играем за Полярным кругом, но не волнуйтесь, в Будё никто не замёрзнет – у нас на стадионе будет очень жарко!» — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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