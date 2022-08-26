Хайкин: цель «Буде-Глимт» в Лиге Европы — ещё раз удивить всю Европу

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
«Честно говоря, после жеребьёвки настроение стало лучше. Понятно, что мы хотели попасть в Лигу чемпионов, но и в Лиге Европы отличные соперники, у нас очень интересная группа. «Арсенал» – отличная команда, тем более они сейчас лидируют в АПЛ. Уверен, на «Эмирейтс» будет классная атмосфера.
ПСВ тренирует ван Нистелрой – я хорошо помню его по игре в Англии, когда я сам только начинал свой путь в футболе. Знаю, что ПСВ играет в атаку с Люком де Йонгом и Хави Симонсом – будет интересно сыграть против них.
Наша цель в группе – показать качественный футбол против сильных соперников и ещё несколько раз удивить футбольную Европу. Да, мы играем за Полярным кругом, но не волнуйтесь, в Будё никто не замёрзнет – у нас на стадионе будет очень жарко!» — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 26 августа 2022
-
22:03
-
21:47
-
21:42
-
21:35
-
21:22
-
21:16
-
21:03
-
20:56
-
20:51
-
20:46
-
20:35
-
20:32
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:15
-
19:54
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:16
-
19:04
-
19:00
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:25
-
18:18
-
17:53
-
17:50
-
17:47
-
17:35
-
17:18
-
17:11
-
17:05