«Монца» проиграла «Удинезе». Клуб потерпел три поражения в трёх матчах

Сегодня, 26 августа, состоялся матч в рамках 3-го тура чемпионата Италии между «Монцей» и «Удинезе». Команды встречались на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в игре на 32-й минуте открыл игрок хозяев Андреа Кольпани. Ему ассистировал нападающий Джанлука Капрари. Спустя четыре минуты гости восстановили равенство на табло. Счёт сравнял Бету, голевую передачу ему отдал бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао. В конце второго тайма Ийенома Удогие вывел гостей вперёд и установил итоговый счёт в матче.

В серии А «Монца» занимает последнее, 20-е место. Команда не набрала ни одного очка в трёх матчах итальянского национального первенства.