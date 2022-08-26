Захарян фотографировал одноклубников на самолёте в Нижний Новгород

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян фотографировал своих одноклубников на борту самолёта на матч в Нижний Новгород с «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Талантливый человек талантлив во всём», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее стало известно, что «Челси» заинтересован в Захаряне. До этого из клуба ушли владелец Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская, оба — россияне. Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.

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