Захарян фотографировал одноклубников на самолёте в Нижний Новгород

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян фотографировал своих одноклубников на борту самолёта на матч в Нижний Новгород с «Пари НН». Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
«Талантливый человек талантлив во всём», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Ранее стало известно, что «Челси» заинтересован в Захаряне. До этого из клуба ушли владелец Роман Абрамович и директор клуба Марина Грановская, оба — россияне. Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.
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