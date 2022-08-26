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Антони на фоне слухов о переходе в «МЮ» подтвердил, что хочет уйти из «Аякса»

Антони на фоне слухов о переходе в «МЮ» подтвердил, что хочет уйти из «Аякса»
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Бразильский вингер Антони сообщил, что хочет покинуть «Аякс». 22-летний футболист рассказал, что уже оповестил руководство клуба о своём решении.

«Ещё в феврале 2022 года мои агенты сообщили «Аяксу» о моём желании покинуть клуб. Они рассказали, что будет отличное предложение от покупателей. В июне я приехал сам, прервав свой отпуск. Тогда я сообщил руководству «Аякса» о своём желании уйти.

Во время трансферного окна встречи продолжались. «Аякс» сделал мне предложение о продлении контракта, но я дал понять, что хочу уйти. На встрече с клубом сегодня я вновь подтвердил это. На столе у клуба есть существенное предложение, но «Аякс» препятствует моему уходу, так как у них мало времени, чтобы найти мне замену.

Я не прошу клуб отпустить меня. Я прошу «Аякс» продать меня за самую большую сумму, которая будет выплачена за футболиста из Эредивизии когда-либо. Я был очень счастлив в «Аяксе», но теперь я полон мотивации, чтобы писать новую историю. Надеюсь, что болельщики меня поймут», — приводит слова Антони журналист Фабрицио Романо.

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