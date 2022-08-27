«Вест Хэм» и «Лион» договорились о трансфере Пакета. Сумма перехода превысит € 60 млн

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета близок к переходу в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Sky Sports. В хавбеке заинтересован «Вест Хэм».
По информации источника, «молотобойцы» договорились о подписании бразильского полузащитника «Лиона». Сумма сделки, вероятно, превысит € 60 млн.
Напомним, Пакета выступает за «Лион» с 2020 года. Ранее футболист защищал цвета «Фламенго» и «Милана». В нынешнем сезоне Лукас принял участие в двух матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Пакета вызывается в национальную команду Бразилии.
«Вест Хэм» в трёх матчах не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
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