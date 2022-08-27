Рибалта и Лонгория нацелены на трансфер Малиновского в «Марсель»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский может перейти в «Марсель». Игрок не против трансфера, но соглашение между клубами ещё не достигнуто, информирует Foot Mercato.
Издание подчёркивает, что президент «Марселя» Пабло Лонгория и спортивный директор клуба Хавьер Рибалта знают о разногласиях Малиновского и главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Они нацелены договориться о переходе, однако остаётся несколько нерешённых вопросов.
Менеджмент «Марселя» заинтересован в том, чтобы включить в сделку Дженгиза Ундера, который не вполне подходит по игровым качествам новому главному тренеру команды Игору Тудору. Однако турок не горит желанием возвращаться в Италию и переходить в «Аталанту».
Также сообщается, что приоритетным вариантом для Малиновского остаётся «Тоттенхэм», но и здесь есть сложность – «Аталанта» готова расстаться с Русланом лишь на условиях полноценного трансфера, тогда как лондонцы предлагали аренду с правом выкупа.
Напомним, трансферное окно в Италии и Франции закроется 31 августа, в Англии — 1 сентября.
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