Агент Осимхена отреагировал на возможный обмен на Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Роберто Календа, представитель 23-летнего нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Манчестер Юнайтед» в обмен на португальца Криштиану Роналду.
«Никаких переговоров, никаких обменов. Виктор Осимхен является игроком «Наполи» и хочет проявить себя в Лиге чемпионов вместе с тренером и товарищами по команде», — гласит публикация Календы в «Твиттере».
Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что агент Криштиану Роналду пытается осуществить переход португальца в «Наполи», а в обратном направлении может проследовать Осимхен, если англичане согласятся доплатить € 100 млн и взять на себя большую часть зарплаты игрока «Юнайтед».
Напомним, «Наполи» приобретал Осимхена за € 75 млн из «Лилля» в летнее трансферное окно 2020 года. С тех пор Виктор провёл 64 матча за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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