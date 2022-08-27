Бутрагеньо считает Бензема единственным кандидатом на «Золотой мяч»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал вручение награды лучшему игроку сезона по версии УЕФА Кариму Бензема.
«Футболу очень повезло, что есть такие футболисты, как Карим Бензема. Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», потому что, на самом-то деле, считаю его единственным кандидатом, учитывая то, как он провёл прошлый сезон. Награда лучшему тренеру у Анчелотти? Карло великолепно руководил нашим составом, где собраны очень талантливые, высококлассные футболисты. У нас сочетаются опыт и молодость. Это привело «Реал» к очень успешному сезону, так что и это целиком заслуженная награда. И наши болельщики тоже сыграли значительную роль в том, что нам удалось в 14-й раз выиграть Лигу чемпионов», – приводит слова Бутрагеньо Onda Cero.
Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.
- 27 августа 2022
-
04:16
-
04:15
-
04:07
-
04:06
-
03:48
-
03:40
-
03:27
-
03:12
-
03:10
-
02:57
-
02:52
-
02:37
-
02:23
-
02:11
-
02:01
-
01:54
-
01:47
-
01:36
-
01:25
-
01:18
-
00:52
-
00:44
-
00:40
-
00:26
- 26 августа 2022
-
23:58
-
23:54
-
23:43
-
23:42
-
23:30
-
23:26
-
23:02
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:22