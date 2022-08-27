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Бутрагеньо считает Бензема единственным кандидатом на «Золотой мяч»

Бутрагеньо считает Бензема единственным кандидатом на «Золотой мяч»
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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал вручение награды лучшему игроку сезона по версии УЕФА Кариму Бензема.

«Футболу очень повезло, что есть такие футболисты, как Карим Бензема. Я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч», потому что, на самом-то деле, считаю его единственным кандидатом, учитывая то, как он провёл прошлый сезон. Награда лучшему тренеру у Анчелотти? Карло великолепно руководил нашим составом, где собраны очень талантливые, высококлассные футболисты. У нас сочетаются опыт и молодость. Это привело «Реал» к очень успешному сезону, так что и это целиком заслуженная награда. И наши болельщики тоже сыграли значительную роль в том, что нам удалось в 14-й раз выиграть Лигу чемпионов», – приводит слова Бутрагеньо Onda Cero.

Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.

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