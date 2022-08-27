Президент «Динамо» К – о жеребьёвке ЛЕ: ощущение, будто мы играем в группе Лиги чемпионов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которой украинский клуб оказался в квартете с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и киприским АЕКом.
«Очень сильные соперники. Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов. «Ренн», как и мы, ещё совсем недавно играл в этом турнире, это очень серьёзный коллектив, ежегодно совершающий качественные трансферы.
Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл «Днепр-1». О «Фенербахче» я совсем молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, они хотят отомстить нам и взять реванш, поэтому матчи будут очень интересны. И я вас уверяю – они ничем не уступят играм Лиги чемпионов.
Может, я не очень доволен жребием, но наши игроки наверняка станут более опытными и сильными, играя против именитых соперников», — цитирует Суркиса пресс-служба киевского «Динамо» на официальном сайте клуба.
- 27 августа 2022
-
05:55
-
05:48
-
05:47
-
05:37
-
05:36
-
05:30
-
05:19
-
05:07
-
04:58
-
04:44
-
04:34
-
04:28
-
04:16
-
04:15
-
04:07
-
04:06
-
03:48
-
03:40
-
03:27
-
03:12
-
03:10
-
02:57
-
02:52
-
02:37
-
02:23
-
02:11
-
02:01
-
01:54
-
01:47
-
01:36
-
01:25
-
01:18
-
00:52
-
00:44
-
00:40