Президент «Динамо» К – о жеребьёвке ЛЕ: ощущение, будто мы играем в группе Лиги чемпионов

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьёвки групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023, по итогам которой украинский клуб оказался в квартете с французским «Ренном», турецким «Фенербахче» и киприским АЕКом.

«Очень сильные соперники. Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов. «Ренн», как и мы, ещё совсем недавно играл в этом турнире, это очень серьёзный коллектив, ежегодно совершающий качественные трансферы.

Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл «Днепр-1». О «Фенербахче» я совсем молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, они хотят отомстить нам и взять реванш, поэтому матчи будут очень интересны. И я вас уверяю – они ничем не уступят играм Лиги чемпионов.

Может, я не очень доволен жребием, но наши игроки наверняка станут более опытными и сильными, играя против именитых соперников», — цитирует Суркиса пресс-служба киевского «Динамо» на официальном сайте клуба.