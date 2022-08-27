Семак рассказал, о чём говорил с Дзюбой весной, когда тот перестал выходить в старте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, о чём разговаривал с экс-нападающим петербургского клуба Артёмом Дзюбой этой весной, когда тот перестал постоянно выходить в стартовом составе команды.

«Мы с ним много говорили на разные темы. В частности, про позиции на поле с приходом Юри Алберто, когда мы меняли схемы. Знал ли я об его уходе? Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта в конце сезона. Так же как и Магомед Оздоев. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально», — приводит слова Сергей Семака Sport24.

Напомним, нынешним летом Артём Дзюба пополнил состав турецкого «Адана Демирспор».

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