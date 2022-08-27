Точилин поделился подробностями состояния попавшего в больницу Маргасова

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о состоянии хавбека Тимофея Маргасова и подвёл итоги поединка поединка с «Химками», который состоялся в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Он уехал в больницу, его должны «зашить». Сейчас приедем, посмотрим, как самочувствие, но я думаю, ничего страшного. Он боец, и такие рассечения не должны вывести его из строя.
В первом тайме мы практически ничего не позволили сопернику, второй тайм — понятно, что «Химкам» было нечего терять, где то они попытались сыграть более агрессивно, забили необязательный для нас гол. Опять же, есть над чем работать.
Нобоа грустит из за несостоявшегося перехода в ЦСКА? У него хорошее настроение, он профессионал. Да, было предложение, но клуб понимает значимость игрока и понятно, что его никто не собирался отпускать. Сейчас он сосредоточен на футболе, и своими голами всем нам приносит радость, — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер».
После этого матча южане набрали 13 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.
- 27 августа 2022
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