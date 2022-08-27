Аршавин — о подготовке к матчу легенд: Быстров живот отрастил, не может убежать ни от кого

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, как проходит подготовка к ответному матчу легенд со «Спартаком».

«Лично мне тяжело участвовать в этих матчах, хотя начали готовиться с Владимиром Быстровым. С нашим 2006‑м годом. Есть ли перспективы у этого формата? Не знаю, всё зависит от зрительского и спонсорского интереса. Но если честно, хотел бы, чтобы 2 сентября эта игра стала последней для меня в этом формате.



Прибавил ли Быстров в скорости за время тренировок? Нет, он живот отрастил, вообще не бежит, не может убежать ни от кого. Поэтому он в принципе закончил — вчера сказал, что больше тренироваться не будет. Как всегда всё заболело», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, игра между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится 2 сентября.