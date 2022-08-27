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Российского футболиста отстранили от тренировок за маникюр розового цвета

Российского футболиста отстранили от тренировок за маникюр розового цвета
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Руководство футбольного клуба «Иркутск» отстранило игрока от тренировок за то, что он сделал себе маникюр. На один из матчей он накрасил ногти в розовый цвет. Это не понравилось руководителям клуба, которые попросили убрать лак. Молодой человек отказался и был отстранён.

Фото: телеграм-канал Mash

Фото: телеграм-канал Mash

«Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу, скажем так, к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж — и только.

Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды. Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов… Но не думал, что дело дойдёт до отстранения. Тем более в такой строгой формулировке. Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, всё взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!» — приводит слова футболиста «Комсомольская правда — Иркутск».

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