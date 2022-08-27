Российского футболиста отстранили от тренировок за маникюр розового цвета

Руководство футбольного клуба «Иркутск» отстранило игрока от тренировок за то, что он сделал себе маникюр. На один из матчей он накрасил ногти в розовый цвет. Это не понравилось руководителям клуба, которые попросили убрать лак. Молодой человек отказался и был отстранён.

Фото: телеграм-канал Mash

Фото: телеграм-канал Mash

«Просто решил попробовать накрасить ногти. Почему нет? Это гель-лак, и это вовсе не значит, что я принадлежу, скажем так, к какому-либо сообществу или субкультуре. Просто способ самовыражения! Среди моих знакомых есть много людей, кто самовыражается так же. В том числе и медийные личности. Люблю эпатаж — и только.

Позвонил тренер и сказал: «Либо ты стираешь ногти, либо мы убираем тебя из команды. Я, конечно, ожидал какой-то критики, косых взглядов… Но не думал, что дело дойдёт до отстранения. Тем более в такой строгой формулировке. Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа. Ладно бы если со мной вели диалог. Я бы как-то подумал, всё взвесил. А так поставили ультиматум. Мой внешний вид никак не влияет на качество работы. Цепляются к каким-то ногтям, но не замечают, сколько я тренируюсь и работаю? Так не должно быть!» — приводит слова футболиста «Комсомольская правда — Иркутск».