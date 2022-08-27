Агент Кокорина прокомментировал информацию об интересе кипрского «Ариса»
Поделиться
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны кипрского «Ариса».
«Что касается предложения «Ариса», все почему-то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно. Сейчас мы в процессе обсуждения решения и будущего с «Фиорентиной». Думаем, куда нам лучше уйти для себя и нужно ли вообще идти куда-то», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Арис» сделал «Фиорентине» предложение об аренде форварда. Действующий контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
13:33
-
13:23
-
13:11
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:53
-
12:43
-
12:36
-
12:25
-
12:17
-
12:09
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:43
-
11:32
-
11:27
-
11:18
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:49
-
10:47
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:28
-
10:13
-
10:09
-
09:56
-
09:41
-
09:39
-
09:38
-
09:32
Партнерский контент