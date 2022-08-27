Агент Кокорина прокомментировал информацию об интересе кипрского «Ариса»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны кипрского «Ариса».



«Что касается предложения «Ариса», все почему-то цепляются всего лишь за одну команду. Есть много команд, которые хотят видеть Сашу у себя. Их достаточно. Сейчас мы в процессе обсуждения решения и будущего с «Фиорентиной». Думаем, куда нам лучше уйти для себя и нужно ли вообще идти куда-то», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Арис» сделал «Фиорентине» предложение об аренде форварда. Действующий контракт Кокорина с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.