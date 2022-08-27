Бальде: мы хорошо общались с Головиным в «Монако»

Новичок «Спартака» Кейта Бальде рассказал о взаимоотношениях с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным, а также высказался о своих целях в московской команде.
«С Головиным мы хорошо общались в «Монако», он отличный парень. Спаллетти тоже отличный тренер. Но всё это в прошлом. Теперь все мои мысли о «Спартаке».
Хочу забивать в каждом матче! Чтобы команда выигрывала и завоёвывала трофеи. Теперь моя очередь творить историю в России и проявить себя в «Спартаке». Я хочу отплатить клубу за то, что они поверили в меня», — сказал Бальде в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, на старте карьеры Бальде тренировался в академии «Барселоны». Позже сенегальский футболист выступал за такие клубы, как миланский «Интер», римский «Лацио», «Сампдория», «Монако» и «Кальяри».
- 27 августа 2022
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