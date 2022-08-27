«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ благодаря голу Фернандеша
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В матче 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 55-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Результативную передачу отдал защитник манкунианцев Диогу Дало. Эта победа стала второй подряд для подопечных Эрика тен Хага в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Саутгемптон» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (9). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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