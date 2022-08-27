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Вратарь «Уфы» Кукушкин выронил мяч после паса партнёра, «Шинник» забил второй гол

Вратарь «Уфы» Кукушкин выронил мяч после паса партнёра, «Шинник» забил второй гол
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Вратарь «Уфы» Иван Кукушкин выронил мяч после паса одноклубника Константина Плиева в матче 7-го тура Первой лиги с «Шинником». Нападающий ярославской команды Альбек Гонгапшев воспользовался ошибкой и забил второй мяч. «Шинник» ведёт в матче со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале Мелбет Первой лиги.

20-летний Иван Кукушкин выступает в составе башкирского клуба с февраля 2021 года, но на взрослом уровне играет за «Уфу» лишь с нынешнего сезона. В семи матчах он пропустил девять голов и трижды сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Кукушкин является воспитанником «Зенита» (Санкт-Петербург).

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