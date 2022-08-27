Джикия ответил на вопрос, за что благодарен Федуну в «Спартаке»
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Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об отношении к бывшему владельцу клуба Леониду Федуну. Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл акции клуба, а Федун отошёл от управления.
«Что для меня 18 лет Федуна в «Спартаке»? Я в клубе только пять лет, поэтому могу говорить только про своё время. Могу вспомнить чемпионство и Суперкубок.
За что благодарен? Знаю, что он принимал участие в моём трансфере. Одобрил переход — за это и благодарен», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 27 августа, «Спартак» провёл матч 7-го тура РПЛ. Москвичи в гостях обыграли «Факел» со счётом 4:1. Благодаря этой победе московский клуб вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.
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