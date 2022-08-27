Источник: «Уфа» из-за финансовых проблем может сняться с Первой лиги

«Уфа» близка к снятию с розыгрыша Первой лиги, утверждает Sport24. По данным источника, клуб из Башкирии испытывает серьёзные финансовые проблемы, из-за которых «Уфа» может прекратить выступление.



Основным спонсором команды является сама Республика Башкортостан. Но пока власти региона не дали гарантий финансирования.



Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что на выездной матч с «Шинником» (0:3) руководство «Уфы» заняло средства у волейбольного «Урала».



В прошлом сезоне «Уфа» выступала в Российской Премьер-Лиге, но потеряла прописку в элитном дивизионе, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.

«Шинник» набрал восемь очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа» набрала восемь очков, команда занимает 12-е место.