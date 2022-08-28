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«Севилья» проиграла «Альмерии» в Ла Лиге, у команды Лопетеги 1 очко в 3 матчах

«Севилья» проиграла «Альмерии» в Ла Лиге, у команды Лопетеги 1 очко в 3 матчах
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии закончился матч 3-го тура чемпионата Испании. Местная «Альмерия» на своём поле играла с «Севильей». Матч завершился победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 30-й минуте открыл Оливер Торрес, откликнувшийся на передачу Алекса Теллеса.

Торрес открывает счет после подачи с фланга. Видеоролик:

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Под конец первого тайма «Альмерии» удалось сравнять счёт: с паса Алехандро Посо забил Ларджи Рамазани.

Рамазани сравнивает счет в матче. Видеоролик:

Позднее «Альмерии» удалось выйти вперёд. Свой удар реализовал нападающий Умар Садик.

Садик замкнул дальнюю штангу. Видеоролик:

«Альмерия» набрала четыре очка и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» (1) — 15-я.

Испания - Примера. 3-й тур
27 августа 2022, суббота. 23:00 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Торрес – 30'   1:1 Рамазани – 42'   2:1 Садик – 55'
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