«Севилья» проиграла «Альмерии» в Ла Лиге, у команды Лопетеги 1 очко в 3 матчах

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии закончился матч 3-го тура чемпионата Испании. Местная «Альмерия» на своём поле играла с «Севильей». Матч завершился победой домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 30-й минуте открыл Оливер Торрес, откликнувшийся на передачу Алекса Теллеса.
Торрес открывает счет после подачи с фланга. Видеоролик:
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Под конец первого тайма «Альмерии» удалось сравнять счёт: с паса Алехандро Посо забил Ларджи Рамазани.
Рамазани сравнивает счет в матче. Видеоролик:
Позднее «Альмерии» удалось выйти вперёд. Свой удар реализовал нападающий Умар Садик.
Садик замкнул дальнюю штангу. Видеоролик:
«Альмерия» набрала четыре очка и поднялась на девятую строчку турнирной таблицы. «Севилья» (1) — 15-я.
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