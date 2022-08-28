Главный тренер «Уфы» высказался о разгромном поражении от «Шинника»

Наставник «Уфы» Денис Попов дал комментарий по итогам выездного матча седьмого тура Мелбет Первой лиги с «Шинником», который завершился для его команды поражением со счётом 0:3.
«Проиграли матч прежде всего в желании, в самоотдаче, в единоборствах. Пока мы будем думать, что можем обыграть кого-то за счёт какого-то мнимого класса, так и будет происходить. Сегодня как раз всё показала игра. В первую очередь надо бежать, бороться, биться, потом уже идёт исполнительское мастерство», – приводит слова Попова официальный сайт «Уфы».
На 35-й минуте встречи Артём Кулишев вывел ярославцев вперёд, а ещё два мяча «Шинник» забил в заключительном отрезке игры. На 76-й минуте отличился Альбек Гонгапшев, а точку на 83-й поставил Илья Грузнов, который забил уже четыре гола и входит в топ-пятёрку лучших бомбардиров Первой лиги.
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