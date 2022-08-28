Источник: «Торпедо» хочет подписать левого защитника «Риу Аве» Амарала за € 125 тыс

Защитник «Риу Аве» Педру Амарал заинтересовал московское «Торпедо». Португальский клуб принял от российского официальный запрос касательно возможного трансфера, информирует главный редактор zerozero.pt Педро Жорже да Кунья.
По информации источника, в «Риу Аве» поступило официальное предложение с подписью президента «Торпедо» Ильи Геркуса – москвичи предлагают за переход левого защитника Педру Амарала € 125 тыс. Если условия будут приняты, «Торпедо» обязуется выплатить всю сумму до 30 сентября этого года.
Португальский клуб пока не дал ответа, а футболист готовится вместе с партнерами по команде к домашнему матчу четвёртого тура Примейра-лиги с «Порту», который состоится в воскресенье, 28 августа, в 22:30 мск.
Педру Амарал – 25-летний португалец с рабочей левой ногой. Его рост – 178 сантиметров. Он является воспитанником «Бенфики», но за первую команду «орлов» не играл (59 матчей за «Бенфику» Б). В 2019 году выступал в аренде в греческом «Панетоликосе». В июле того же года перешёл в «Риу Аве» и на сегодня провёл за клуб 84 игры во всех турнирах. Контракт Амарала с нынешним клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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