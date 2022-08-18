«Торпедо» объявило о назначении Геркуса на пост президента клуба

Спортивный менеджер Илья Геркус стал президентом московского «Торпедо», сообщает пресс-служба чёрно-белых.

С июля этого года он занимал пост директора по стратегическому развитию команды. С лета 2016 по конец 2018 года Геркус занимал пост президента московского «Локомотива».

С 2020 года «Торпедо» руководил Денис Маслов. При нём команда стала победителем Первенства Футбольной национальной лиги в прошлом сезоне и вышла в РПЛ.

Московское «Торпедо» в пяти матчах нового сезона набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче команда встретится с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 21 августа, на «Газпром Арене» и начнётся в 17:30 мск.