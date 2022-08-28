Тренер «Монако»: игроки «ПСЖ» ходят по воде – нам нужно выдать свой лучший матч

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался о предстоящем матче 4-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».
«У «ПСЖ» превосходный старт. Знаю точно одно: когда ты напуган, такой команде противостоять трудно. У соперника отличные игроки с великолепными качествами. Сейчас они в хорошей форме, буквально ходят по воде. Нам же нужно выдать свой лучший матч против них, и в прошлом сезоне нам удалось это сделать. «ПСЖ» сейчас играет в режиме одного матча в неделю, что даёт возможность использовать один и тот же состав, со всеми звёздами. В ближайшие несколько месяцев это изменится, но мы играем сейчас, и это безусловно, доставит нам много проблем.
Против «ПСЖ» нет права на ошибку. На поле мы должны быть гибкими и адаптироваться ко всем ситуациям. Мы не можем индивидуально следить за Месси, Неймаром и Мбаппе, а должны грамотно защищаться коллективно. У нас молодая команда, которая желает показать своё качество, и мы сделаем всё возможное, чтобы в итоге это была большая игра», – приводит слова Клемана официальный сайт «Монако».
Встреча «ПСЖ» – «Монако» состоится в воскресенье, 28 августа, на «Парк де Пренс». Начало – в 21:45 мск. Российский полузащитник Александр Головин – в заявке «Монако» на игру.
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