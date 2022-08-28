Зеленов: ситуация с Уруновым никак не поменялась, он пока ещё футболист «Спартака»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с хавбеком Остоном Уруновым.
«Ситуация с Уруновым никак не поменялась. Он пока ещё футболист «Спартака». С момента последнего заявления Мележикова на эту тему ничего не поменялось», — сказал Зеленов в интервью Sport24.
Ранее генеральный директор московской команды Евгений Мележиков заявил, что команда больше не рассчитывает на 21-летнего полузащитника.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за € 1 млн. Его контракт с красно-белыми заканчивается в июне 2025 года. В «Спартаке» футболист зарабатывает € 50 тыс. в месяц.
Всего за московский клуб Урунов провёл девять матчей и забил один мяч. Прошлый сезон Остон провёл в аренде в «Уфе». У нападающего семь игр и один гол за сборную Узбекистана.
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