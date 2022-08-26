«Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Артём Дзюба готов к конкуренции с Балотелли!

27 августа состоится матч 4-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Умраниеспор». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аданы Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Умраниеспора» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются тоже за 4.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» 27 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» (27.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. На 27 августа запланированы три матча 4-го тура турецкой Суперлиги. В одном из них на стадионе «Ени Адана» в Адане померяются силами «Адана Демирспор» и «Умраниеспор». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Главный арбитр — Кадир Саглам.

По итогам позапрошлого сезона «Адана Демирспор» впервые за долгое время добыл путёвку в первый по значимости дивизион Турции. В преддверии минувшего сезона клуб неплохо усилился, назначив главным тренером опытного Винченцо Монтеллу и заключив контракт с Марио Балотелли. Благодаря этому занял 10-е место в чемпионате Турции.

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В это межсезонье команда из Адана укрепилась ещё сильнее. Присоединились к ней экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, Кевин Родригеш, Баду Н'Диайе и нападающий «Олимпиакоса» Генри Оньекуру. Новобранцы сразу вошли в основу и помогли Монтелле добыть победы в первых двух турах текущего розыгрыша турецкой Суперлиги над «Гиресунспором» (3:2) и «Сивасспором» (3:0).



Затем «Адана Демирспор» заключил контракт с ещё одним экс-футболистом «Зенита» — Артёмом Дзюбой. Чтобы россиянин быстрее влился в коллектив и ритм чемпионата Турции, Винченцо Монтелла выпустил его в основе на матч 3-го тура турецкой Суперлиги с «Фенербахче». «Голубые молнии» сумели дать неплохой отпор грозному «Фенербахче», но всё же уступили со счётом 2:4.

Дебютировал Дзюба не лучшим образом, но второй тайм провёл неплохо и даже отметился забитым мячом. Хотя по сути гол сделал Оньекуру. В предстоящем матче 34-летний форвард наверняка получит игровое время. Но, возможно, уже не так много, как в матче с «Фенербахче». Не стоит забывать о том, что у Винченцо Монтеллы имеется в арсенале Марио Балотелли.

В прошлом сезоне Балотелли провёл 31 матч за «Адана Демирспор». За этот период он забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. Ходили слухи о том, что итальянец сменит клуб этим летом, а потому на замену ему и был взят Артём Дзюба. Тем не менее трансферное окно близится к закрытию, а бомбардир всё ещё в клубе из Аданы. Похоже, у россиянина будет грозный конкурент по позиции.

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«Умраниеспор» занял по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги Турции второе место и впервые в истории добыл путёвку в турецкую Суперлигу. В межсезонье клуб приобрёл нескольких игроков. Однако по-настоящему качественными футболистами он усилиться не сумел. Вследствие чего начал текущий сезон не лучшим образом.



За три первых тура чемпионата Турции клуб из Стамбула не одержал одной победы при ничьей с «Фенербахче» (3:3). Поражения он потерпел от «Антальяспора» (0:1) и «Галатасарая» (тоже 0:1). В последнем случае результат не совсем закономерен. «Галатасарай» имел все шансы одержать более убедительную победу. Но его подвела реализация.



С другой стороны, стоит отдать должное голкиперу «Умраниеспора» Серкану Кырынтылы, совершившему целых девять сейвов. Если бы не он, счёт мог быть неприличным. Впрочем, в грядущем матче голкиперу вряд ли удастся спасти свою команду от результативного поражения.

Состав «Аданы Демирспор» выглядит намного сильнее. Мы бы даже проверили ставку «Артём Дзюба забьёт и победа «Адана Демирспор» за коэффициент 2.65. Форвард находится не в лучшем тонусе, но он забил «Фенербахче» и наверняка мотивирован отличиться в предстоящей игре. Также можно взять П1 + ТБ 2.5 мяча. Коэффициент тоже весьма приличный — 2.20.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Умраниеспор» 27 августа 2022 года

«Адана Демирспор» мощно усилился в межсезонье и добыл неплохие итоги в первых трёх турах текущего розыгрыша чемпионата Турции, порадовав большим количеством голов. Думается, над впервые выступающим в турецкой Суперлиге «Умраниеспором» он одержит результативную победу. Весьма вероятно, сумеет забить и Артём Дзюба. 34-летнему форварду, видимо, придётся бороться за место в основе с Марио Балотелли. Следовательно, с мотивацией должен быть полный порядок.

Ставка 1: Артём Дзюба забьёт и «Адана Демирспор» победит за коэффициент 2.65.

Ставка 2: победа «Адана Демирспор» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.20.

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