Спаллетти прокомментировал информацию о возможном переходе Роналду в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в неаполитанском клубе.

«Я думаю, что тренировать Криштиану Роналду доставляет удовольствие всем, но это не конкретная ситуация, потому что это трансферный слух. Я просто должен сосредоточиться на людях, которые у меня есть, и на Викторе Осимхене, он — сильный футболист, всеми любимый и очень важный для нас человек», — приводит слова Спаллетти официальный сайт «Наполи».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду может перейти в «Наполи» в обмен на нападающего Виктора Осимхена. Однако агент нигерийца опроверг данную информацию.

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