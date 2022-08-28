Главный тренер «Локомотива» предположил, когда Изидор вернётся в строй после травмы

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после победы в матче с «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
«Решили заменить Живоглядова, чтобы усилить правый фланг в плане атаки. Дмитрий отличный игрок, хорошо сыграл. Также нам нужно думать о среде и матче в Кубке. Мы потеряли Изидора за два дня до игры, он очень важный игрок для команды. Надеемся, на следующей неделе он вернётся в строй и продолжит работу», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
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