Главный тренер «Локомотива» предположил, когда Изидор вернётся в строй после травмы

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после победы в матче с «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал кадровую ситуацию в команде.



«Решили заменить Живоглядова, чтобы усилить правый фланг в плане атаки. Дмитрий отличный игрок, хорошо сыграл. Также нам нужно думать о среде и матче в Кубке. Мы потеряли Изидора за два дня до игры, он очень важный игрок для команды. Надеемся, на следующей неделе он вернётся в строй и продолжит работу», – передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.