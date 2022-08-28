Едвай: Игнатьев заслужил хет-трик. Он изумительно работает на тренировках

Защитник «Локомотива» Тин Едвай после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о хет-трике нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева.



«Наконец-то матч, в котором мы полностью доминировали. Очень жарко, тяжёлые условия, но с первой минуты удалось задать быстрый темп, забить быстрый гол.



Игнатьев заслужил этот хет-трик. Он изумительно работает на тренировках день за днём. Сегодня он был вознаграждён за все усилия на тренировках», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.