Едвай: Игнатьев один из лучших нападающих РПЛ, но важнее, как он пашет на команду

Защитник «Локомотива» Тин Едвай после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал игру нападающего «железнодорожников» Ивана Игнатьева.



«В РПЛ много хороших нападающих. Иван один из них. Надеюсь, он будет в числе лучших бомбардиров чемпионата. Для нас гораздо важнее его работа на команду: то, как он пашет в прессинге, как много мячей подбирает и перехватывает. Ваня сумасшедший? Его работа забивать голы, он работает очень усердно. Мы рады за него и команду.



Мы приобретаем стабильность, создаём моменты, можем лучше их реализовывать, потому что сегодня могли забить семь. Не могу сказать, с кем мне комфортнее играть в защите. Все — отличные игроки, решает тренер. С Магкеевым мы знаем друг друга лучше, потому что играем уже долгое время. Лучше всех тот, кто находится в лучшей форме», — передаёт слова Едвая корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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