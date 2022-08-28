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Тикнизян: большой радости у «Локо» нет. «Химки» и «Оренбург» мы должны обыгрывать

Тикнизян: большой радости у «Локо» нет. «Химки» и «Оренбург» мы должны обыгрывать
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Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о последних результатах своего клуба.

«Команда на правильном пути. Мы плодотворно работаем и тренируемся. Все выкладываются на 100%, но нет никакой большой радости в раздевалке. Мы делаем свою работу. При всём уважении к «Химкам» и «Оренбургу» такие команды мы должны обыгрывать, что нам и удалось.

Нам надо ещё многое навёрстывать. Мы упустили свои шансы и возможности в первых турах, поэтому предстоит ещё много работы», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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