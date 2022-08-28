Цорн выразил благодарность Федуну за приглашение в «Спартак»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн после победы московской команды над «Оренбургом» (5:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о том, как Леонид Федун приглашал его работать в «Спартак».



«Федун? Я отвечаю на вопросы по «Локомотиву». Я благодарен Леониду Арнольдовичу, что он меня пригласил в тот клуб, но сейчас не место говорить о «Спартаке», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



После этой игры «Локомотив» набрал девять очков в семи матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (6) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17). В следующем туре РПЛ московская команда встретится с «Ахматом». Матч пройдёт 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.