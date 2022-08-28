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Андреа Белотти стал футболистом «Ромы»

Андреа Белотти стал футболистом «Ромы»
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Итальянский нападающий Андреа Белотти стал футболистом «Ромы». Об этом клуб сообщил на своём официальном сайте.

Как следует из анонса, контракт футболиста с «волками» действует до 30 июня 2023 года. Также есть опция продления соглашения ещё на два года. По сведениям источников, Белотти отказал нескольким английским клубам, а также командам из Франции и Турции, чтобы перейти в стан «Ромы». Теперь игрок будет работать под началом португальского специалиста Жозе Моуринью.

Напомним, ранее Белотти выступал за «Торино» и был капитаном команды, но с момента окончания сезона-2021/2022 находился в статусе свободного агента, поскольку контракт с туринским клубом не был продлён. За «быков» в прошлом сезоне итальянской Серии А нападающий забил восемь голов (в том числе три с пенальти) и отдал одну голевую передачу.

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