Моуринью: «Рома» ужасно сыграла в первом тайме матча с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 3-го тура Серии А с «Ювентусом». Встреча команд закончилась со счётом 1:1. Португальский специалист признался, что был крайне недоволен игрой своей команды в первой половине встречи.



«Я даже говорил своему ассистенту, чтобы он молился, чтобы мы проигрывали всего лишь со счётом 0:1. Такой счёт для нас был отличным, учитывая, как мы играли в первом тайме. Нам сильно повезло. Мы не сделали вообще ничего, это была чистая удача.

Во втором тайме игра изменилась. Жаль, что у нас было не так много вариантов усиления игры с помощью замен, учитывая, что Дзаньоло и Вейналдум травмированы. Если посмотреть на второй тайм, то мы заслуживали в нём победу. Но первый тайм был ужасным», — цитирует Моуринью Football-Italia.

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