Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Сити Граунд» состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал лондонский «Тоттенхэм».

«Шпоры» начали забивать в дебюте встречи. На пятой минуте голом отличился нападающий Гарри Кейн, ассистировал ему Деян Кулушевски. На 56-й минуте англичанин не сумел реализовать 11-метровый удар, но на 81-й минуте смог отметиться вторым мячом в этой встрече и установить окончательный результат матча – 2:0.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 10 очков и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал» — у подопечных Микеля Артеты 12 набранных очков по итогам четырёх туров чемпионата.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Кейн – 5'   0:2 Кейн – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022