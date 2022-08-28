«Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест» в матче 4-го тура АПЛ

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Сити Граунд» состоялся матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» принимал лондонский «Тоттенхэм».



«Шпоры» начали забивать в дебюте встречи. На пятой минуте голом отличился нападающий Гарри Кейн, ассистировал ему Деян Кулушевски. На 56-й минуте англичанин не сумел реализовать 11-метровый удар, но на 81-й минуте смог отметиться вторым мячом в этой встрече и установить окончательный результат матча – 2:0.



После этой игры «Тоттенхэм» набрал 10 очков и сравнялся по этому показателю с «Манчестер Сити» и «Брайтоном». Возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал» — у подопечных Микеля Артеты 12 набранных очков по итогам четырёх туров чемпионата.